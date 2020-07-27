- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
أصدر رئيس الهيئة الصحية “الصحة حق وكرامة” الدكتور اسماعيل سكرية بيانا، اعتبر فيه أن:
“ما حصل مع النائب جورج عقيص من تناقض في نتيجة فحص “pcr” بين مختبرين، واحدث بلبلة في زحلة والبلدات المحيطة، وما سبقها من نتائج متضاربة بين مستشفى الحريري الحكومي وغيره من المستشفيات كما بين المستشفيات الخاصة، مضافا اليه ما حذرنا منه منذ الشهر الاول لظهور كورونا في بلدنا، وبدافع تجربتنا الممتدة من العام 1998 مع البرلمانات والحكومات المتعاقبة، بالاضافة الى العديد من مختبرات التفنيص والتجارة، خصوصا ازاء الفحوصات الفيروسية متل السيدا والتهابات الكبد واصدارها نتائج مغلوطة اودعناها القضاء، يرفع علامات التشكيك بدقة الارقام المتداولة التي قد تكون اكثر او اقل”.
واشار الى “اننا اليوم ندفع ثمن سياسات الفساد في القطاع الصحي التي كشفت امام المسؤولين والناس، اضعافا مضاعفة بفعل ازمة كورونا والانهيار الاقتصادي، إذ لا مستشفيات حكومية جاهزة والمستشفيات الخاصة تتهرب والمختبرات متحررة من أي رقابة منذ عقود.. لقد ضربت الاساسات واختل التوازن”.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | اسماعيل سكرية شكك بالأرقام المتداولة: الأساسات ضربت واختل التوازن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.