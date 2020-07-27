لبنان | فحوص PCR لموظفي وزارة الاعلام

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 يوليو 2020 03:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تجري وزارة الاعلام ، بناء على طلب وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، فحص PCR للموظفين. وذلك يوم الاربعاء المقبل ابتداء من الساعة العاشرة من قبل الظهر. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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