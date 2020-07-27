كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 يوليو 2020 03:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال سعادة في حديث تلفزيوني: “تقدّمنا بإخبار سابقاً وتحرّك الملف والقضية أصبحت بعهدة القضاء وأدعو جميع أصحاب المولّدات إلى إطفائها غداً عند الساعة 12 ظهراً”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | رئيس تجمّع أصحاب المولّدات الخاصة: لإطفاء المولدات غداً 12 ظهراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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