لبنان | ادارة الكوارث في محافظة عكار: لا إصابات بفيروس كورونا اليوم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 يوليو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك واستقر عدد المصابين المسجلين منذ 17آذار الماضي على 99 مصاب. الحالات الايجابية 13. اما حالات الشفاء : 86. و سجل التقرير ارتفاع عدد حالات الحجر المنزلي الى 87 حالة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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