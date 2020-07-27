لبنان | نتيجة فحص عقيص الأولى خطأ… “لست مصاباً بفيروس كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 يوليو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتابع عبر”تويتر”، “اشكر وزير الصحة من قلبي على جهوده”. أضاف عقيص، “اكرر اسفي على القلق الذي تسببت به في اليومين الماضيين لكل من خالطني الاسبوع الفائت. ولكنني آثرت اطلاع الجميع باكرا على وضعي، حرصاً على الشفافية وشعوراً مني بالمسؤولية. ربّ ضارّةٍ تنفع في توعية الجميع الى وجوب الالتزام بأقصى درجات الحذر من هذا الوباء. شكراً من القلب لكل هذا الحب”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.