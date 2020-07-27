لبنان | نقابة الممرضات والممرضين: الأربعاء المقبل يوم إضراب عن العمل لكل العاملين في المهنة

وقالت في بيان، إنه “بعد إجتماعات عدة مع المعنيين للوصول إلى حل للأزمة التي يعاني منها القطاع الصحي، وفي ظل تزايد حالات الصرف والإجراءات التعسفية وعدم دفع الحقوق للممرضات والممرضين، قررت النقابة إعلان يوم الأربعاء في 5 آب المقبل يوم إضراب عن العمل لكل العاملين في المهنة في جميع المؤسسات الصحية، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الضرورية وصحة المرضى. وبالتزامن تقام وقفة مطلبية أمام مقر النقابة عند الساعة العاشرة يتخللها كلمة للنقيبة الدكتورة ميرنا أبي عبد الله ضومط تحدد فيها موقف النقابة بهدف إنقاذ القطاع”.

ودعت النقابة الى “تغطية الاضراب ومواكبته ابتداء من العاشرة صباحا في مقر النقابة في سن الفيل – بولفار بيار الجميل”.