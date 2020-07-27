لبنان | حتي: نؤيد سياسة الحياد الإيجابي… ولا نريد الدخول في محاور هنا وهناك

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وقال في حديث لسكاي نيوز عربية: “لا نريد الدخول في محاور هنا وهناك ولا نتدخل في شؤون دول أخرى”.
وشدد حتي على تمسكنا بقوات اليونيفيل في جنوب لبنان وسندافع عن أرضنا ضد أي عدوان.
واعتبر حتي ان “تاريخ إسرائيل في المنطقة تاريخ عدواني”.
وأضاف: “نعول على المجتمع الدولي والدور العربي لحفظ أمن لبنان وأؤيد سياسة الحياد الإيجابي ولا نريد الدخول في محاور هنا وهناك ولا نتدخل في شؤون دول أخرى”.
وتابع، “تصريحات لودريان عن لبنان تأتي في إطار المصارحة بين الأصدقاء”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.