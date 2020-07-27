- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وطلبت في بيان من الراغبين “مراجعة مكتب الشؤون الادارية ـ دائرة الشؤون الصحية في المبنى المركزي رقم /1/ مقابل مبنى قصر العدل في بيروت وزيارة موقع الأمن العام على شبكة الإنترنت www.general-security.gov.lb للإطلاع على الشروط المطلوبة للتعاقد” .
وتقدم الطلبات في دائرة الشؤون الصحية اعتبارا من تاريخ 01/08/2020 ولغاية تاريخ 31/08/2020 ضمنا خلال أوقات الدوام الرسمي.
لمزيد من الإيضاحات الإتصال على رقم الهاتف 425610/01 مقسم 2398، أو بواسطة البريد الإلكتروني على العنوان التالي [email protected] “
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الأمن العام: تمديد فترة قبول أو تجديد طلبات التعاقد للعام 2020 مع المستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.