لبنان | الأمن العام: تمديد فترة قبول أو تجديد طلبات التعاقد للعام 2020 مع المستشفيات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 يوليو 2020 01:17 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 يوليو 2020 01:17 مساءً - مشاركة

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وطلبت في بيان من الراغبين “مراجعة مكتب الشؤون الادارية ـ دائرة الشؤون الصحية في المبنى المركزي رقم /1/ مقابل مبنى قصر العدل في بيروت وزيارة موقع الأمن العام على شبكة الإنترنت www.general-security.gov.lb للإطلاع على الشروط المطلوبة للتعاقد” .

وتقدم الطلبات في دائرة الشؤون الصحية اعتبارا من تاريخ 01/08/2020 ولغاية تاريخ 31/08/2020 ضمنا خلال أوقات الدوام الرسمي.

لمزيد من الإيضاحات الإتصال على رقم الهاتف 425610/01 مقسم 2398، أو بواسطة البريد الإلكتروني على العنوان التالي [email protected] “