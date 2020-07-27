كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 يوليو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأضافت: “أخذ متطوعو الهيئة الصحية الإسلامية عينات لمخالطي الشاب السوري المصاب بشار الخلف قبل مغادرته إلى سوريا، القاطنين في بناية النابوش في حي مستشفى المرتضى، ويشكر مجلس بلدية دورس مدير الهيئة الصحية الإسلامية في البقاع عباس معاوية ومدير الدفاع المدني التابع للهيئة محمد باقر أبو ديا على تجاوبهما وتعاونهما”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | نتائج سلبية في دورس لعائلة مخالطة لسوري مصاب وأخذ عينات لعائلة ثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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