لبنان | سرقة 3 سيارات ودراجة نارية في قضاء زحلة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 يوليو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كما أقدم مجهولون على سرقة سيارة”Kia picanto بيضاء” من محلة البربارة في زحلة تحمل اللوحة رقم 469905/ج – صنع 2012، تعود للمواطنة باسكال قصار. كذلك ادعى في مخفر شتوره عبد الهادي علي الاذن (سوري) ان مجهولين اقدموا على سرقة دراجته النارية رقمها 462677/م – صنع 2003 من امام مسجد الإمام علي في سعدنايل. كما ادعى المدعو (حسن. ا) أن مجهولا اقدم على سلبه سيارته “غراند شيروكي – فضية – صنع 2009 وفي داخلها هاتفان خلويان في محلة المعلقة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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