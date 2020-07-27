لبنان | أطلقوا النار باتجاه منزل المفتي الشيخ عباس زغيب وفروا في بعلبك

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وأعلن المكتب الاعلامي للمفتي زغيب، في بيان، “ان مجهولين كانوا على متن سيارة،أطلقوا النار من أسلحة حربية رشاشة، باتجاه منزل المفتي زغيب في مدينة بعلبك”.
وأشار البيان الى “ان اطلاق النار حصل بعد نزول المفتي من سيارته وكان يهم بدخول منزله”. وطالب الاجهزة الامنية بـ”التحقيق في الحادث ومعرفة الفاعلين ومحاسبتهم، لأن أمن الناس فوق كل اعتبار”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.