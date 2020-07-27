كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 يوليو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وجاء في البيان، “المواطنين والمؤسسات أنه بإمكانهم الابلاغ عن أي تلاعب بسعر صرف الدولار الاميركي الذي يحدد يوميا من قبل نقابة الصرافين وذلك عبر الاتصال بغرفة العمليات الخاصة المشتركة لمتابعة عمليات المضاربة على الليرة اللبنانية مقابل الدولار على الارقام التالية: 384248/01 – 384247/01 – 384215/01 و384211/01 تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الأمن العام للمواطنين: للإبلاغ عن أي تلاعب بسعر صرف الدولار الأميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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