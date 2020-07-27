لبنان | طقس حار لغاية يوم الجمعة… والحرارة تتجاوز الـ40 درجة

ويستمر طقس صيفي حار اليوم ولغاية الجمعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة ومن المتوقع أن تتجاوز الـ40 درجة بقاعًا.

تفاصيل طقس اليوم:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣٤ درجة، بقاعا بين ٢٠ و ٤٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٢٠ و ٣٢ درجة

٢- الأجواء قليلة السحب

٣- الرياح شمالية غربية ٢٠ الى ٤٥كم/س

٤- الرطوبة ٧٠٪

٥- الضغط الجوي ١٠٠٨ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧

طقس الثلاثاء والاربعاء: طقس حار وحارق بقاعا والحرارة المتوقعة ساحلا بين ٢٥ و ٣٣ درجة مع رطوبة عالية فيما بقاعا تتراوح بين ١٩ و ٤١ درجة، اما على الـ ١٠٠٠م بين ٢٢ و ٣٢ درجة، مع الاشارة الى ان بقاء الرطوبة العالية ساحلاً تزيد من الشعور بالحر، بالرغم من الكتل الحارة هناك احتمال حدوث عواصف رعدية على الجبال العالية والمناطق الشرقية.