لبنان | طقس حار لغاية يوم الجمعة… والحرارة تتجاوز الـ40 درجة

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ويستمر طقس صيفي حار اليوم ولغاية الجمعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة ومن المتوقع أن تتجاوز الـ40 درجة بقاعًا.
تفاصيل طقس اليوم:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣٤ درجة، بقاعا بين ٢٠ و ٤٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٢٠ و ٣٢ درجة
٢- الأجواء قليلة السحب
٣- الرياح شمالية غربية ٢٠ الى ٤٥كم/س
٤- الرطوبة ٧٠٪
٥- الضغط الجوي ١٠٠٨ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧
طقس الثلاثاء والاربعاء: طقس حار وحارق بقاعا والحرارة المتوقعة ساحلا بين ٢٥ و ٣٣ درجة مع رطوبة عالية فيما بقاعا تتراوح بين ١٩ و ٤١ درجة، اما على الـ ١٠٠٠م بين ٢٢ و ٣٢ درجة، مع الاشارة الى ان بقاء الرطوبة العالية ساحلاً تزيد من الشعور بالحر، بالرغم من الكتل الحارة هناك احتمال حدوث عواصف رعدية على الجبال العالية والمناطق الشرقية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.