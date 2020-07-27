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وأوضح أنه “منذ أسبوع وأعداد المصابين تتزايد، ففي كل جولة للفحوص هناك حالات إيجابية عدة لأشخاص وافدين من كل المناطق. وقد تعافى منذ يومين اثنان، وعادا إلى منزلهما بعد تلقي العلاج اللازم وتم استقبال سبعة مرضى، اثنان منهم في العناية الفائقة وحالتهما حرجة”.
وأشار قزيلي إلى “إمكان إقفال الأقسام الأخرى العاملة في المستشفى التي تشهد إقبالا كثيفا، لاستقبال المصابين بفيروس كورونا فقط إذا تفاقمت الأوضاع وانتشر الوباء”، لافتا إلى أن “بعض المستلزمات الطبية لم تعد كافية كالملابس الوقائية وغيرها”، داعيا إلى “ضرورة تأمنيها لسلامة الطاقم الطبي العامل في المستشفى”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | إدارة مستشفى فتوح – كسروان الحكومي: لأخذ مواعيد مسبقة لإجراء فحوص الـ PCR لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.