لبنان | إدارة مستشفى فتوح – كسروان الحكومي: لأخذ مواعيد مسبقة لإجراء فحوص الـ PCR

وأوضح أنه “منذ أسبوع وأعداد المصابين تتزايد، ففي كل جولة للفحوص هناك حالات إيجابية عدة لأشخاص وافدين من كل المناطق. وقد تعافى منذ يومين اثنان، وعادا إلى منزلهما بعد تلقي العلاج اللازم وتم استقبال سبعة مرضى، اثنان منهم في العناية الفائقة وحالتهما حرجة”.

وأشار قزيلي إلى “إمكان إقفال الأقسام الأخرى العاملة في المستشفى التي تشهد إقبالا كثيفا، لاستقبال المصابين بفيروس كورونا فقط إذا تفاقمت الأوضاع وانتشر الوباء”، لافتا إلى أن “بعض المستلزمات الطبية لم تعد كافية كالملابس الوقائية وغيرها”، داعيا إلى “ضرورة تأمنيها لسلامة الطاقم الطبي العامل في المستشفى”.