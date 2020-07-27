لبنان | رئيس بلدية بلاط: لا تستهتروا لأن النتائج ستكون مؤلمة

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ودعا إياهم إلى “التقيد بالاجراءات الوقائية منعا لتفشي الوباء مجددا في البلدة”. وأكد “وقوف المجلس البلدي إلى جانب بلدة قرطبا التي سجلت فيها إصابات عدة”.

وطلب الأهالي الذين زاروها وخالطوا أشخاصا يحتمل ان يكونوا اصيبوا بالوباء ثم عادوا الى إقامتهم الثانية في بلاط وتوابعها، الاتصال على الخط الساخن 09546366 للإبلاغ عن عناوينهم لتأمين فحوص الـ PCR لهم”.

وختم: “رجاء لا تستهتروا لكي ننجو، لأن النتائج ستكون مؤلمة”.