لبنان | طليس للمواطنين: لعدم التوجه إلى المعاينة الميكانيكية لأنّ مشروع الإعفاء قد سلك طريقه

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وتوجه طليس للمواطنين، وقال: “لعدم التوجه إلى المعاينة الميكانيكية لأنّ مشروع الإعفاء قد سلك طريقه ونشكر رئيس الحكومة ووزير الداخلية على الاستجابة لمطلبنا”.
وأضاف: “معيب على الدولة عدم حلّ أزمة الشاحنات التي تعبر الحدود براً مع سوريا وقد بادرنا كقطاع وتواصلنا مع الجانب السوري وسيتوجه وفد منا إلى سوريا لمتابعة هذا الأمر”.
وقال طليس لرئيس الحكومة: “لا بد من إتخاذ قرار بشأن 4 آلاف عائلة تعمل على شاحنات النقل الخارجي”.
وسأل: “لماذا لا يتم بيع المازوت للسائقين وفقاً للجدول الصادر عن وزارة الطاقة؟ وعلى وزير الطاقة التحرك مع وزير الإقتصاد لضبط المخالفين”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.