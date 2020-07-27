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واستغربت أن تكون المساعدة التي تقدمت بها الحكومة الفرنسية عبر وزير الخارجية جان إيف لودريان إلى المدارس الفرنكوفونية “استنسابية لمؤسسات دون أخرى، فحجبت المساعدات عن مدارس منهاجها التربوي مبني على أسس ومعايير المنهاح التربوي الفرنسي”.
واعتبرت أن “الضغط الحالي يفوق قدرتنا على الاستمرار، لذلك سنضطر رغما عنا إلى التخلي عن مسؤولياتنا تجاه مجتمعنا، ونواجه حتمية الإقفال”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مدرسة الإمام المهدي بعلبك: نستغرب الاستنسابية في توزيع المساعدات الفرنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.