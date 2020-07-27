لبنان | مدرسة الإمام المهدي بعلبك: نستغرب الاستنسابية في توزيع المساعدات الفرنسية

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واستغربت أن تكون المساعدة التي تقدمت بها الحكومة الفرنسية عبر وزير الخارجية جان إيف لودريان إلى المدارس الفرنكوفونية “استنسابية لمؤسسات دون أخرى، فحجبت المساعدات عن مدارس منهاجها التربوي مبني على أسس ومعايير المنهاح التربوي الفرنسي”.

واعتبرت أن “الضغط الحالي يفوق قدرتنا على الاستمرار، لذلك سنضطر رغما عنا إلى التخلي عن مسؤولياتنا تجاه مجتمعنا، ونواجه حتمية الإقفال”.