لبنان | عراجي: لبنان في وضع حرج بعدما بات فيروس كورونا في مرحلة التفشي المجتمعي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وطالب عراجي ب “ضرورة إتخاذ القرار باقفال البلد لأيام عدة، تستكمل مع عطلة عيد الأضحى المبارك”، مشددا على “ضرورة إلغاء الاعراس والمناسبات الاجتماعية”. ولفت الى أننا “لا نزال في الموجة الأولى وعلى الجميع التقيد بالإجراءات، التي لا نفع لها من دون وعي المواطن وادراكه التام لضرورة الالتزام بها، حفاظا على اهله ومجتمعه”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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