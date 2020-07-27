لبنان | حسن: لا يمكن الاستسلام في هذا الوقت وسنظلّ نرفع الصوت

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ولفت حسن إلى ان اللجنة العلمية في وزارة الصحة أوصت بمنع الزيارات إلى المرضى في المستشفيات بالحد الأدنى وبالإغلاق التام للبلد لمدة أسبوعين باستثناء المطار.
ويُنتظر ان يناقش مجلس الوزراء غداً ما سيتخذه المجلس الأعلى للدفاع من توصيات ستحدّد آفاق المرحلة الجديدة من التعبئة العامة، في ضوء ما هو ممكن تنفيذه، للمواءمة بين ضرورات الحفاظ على النشاط الإقتصادي وما آلت اليه جائحة كورونا على اكثر من مستوى.
وأبلغت اوساط السرايا الحكومية الى «الجمهورية»، انه سيتمّ اليوم درس كل الخيارات الممكنة لمواجهة تفاقم خطر كورونا، بعد الارتفاع الكبير في عدد الاصابات، على أن يتمّ رفع التوصيات الى مجلس الدفاع الأعلى ومجلس الوزراء اللذين يجتمعان غداً الثلاثاء، لاتخاذ التدابير الضرورية.
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