كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كما طالبوا “بتكملة الأعمال على وصلة طريق تنورين التحتا – تنورين الفوقا التي تعرضت للانهيار بسبب النقل المستمر للصخور والتي باتت تشكل خطرا على العابرين”، مشددين “على مطالبهم بالتزام الشاحنات مستقبلا بالحمولة القانونية بعد إجراء الأعمال وصيانة الطريق المتفق عليها”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | أهالي تنورين منعوا مرور الشاحنات الى سد بلعا بعد مطالبتهم بصيانة الطريق الرئيسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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