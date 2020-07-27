كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك شملت الفحوص 58 عينة، وتمت عملية أخذ العينات بتنظيم من الدفاع المدني وكشافة الرسالة في حضور مختار الشبريحا رضا عون. وأعلن مدير مستشفى الهمشري الدكتور رياض أبو العينين أن نتائج الفحوص ستظهر في وقت متأخر من هذه الليلة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مستشفى الهمشري أجرى فحوص PCR في الشبريحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.