- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وصدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان الآتي:
“بعد توارد المراجعات من قبل المواطنين حول مشاكل تعترضهم وتوجب عليهم دفع غرامات مالية بسبب التأخير في التبليغ عن حالات الوفاة لاقارب لهم خلال فترة سابقة بسبب الاوضاع التي كانت سائدة في البلد، وبعد مراجعة وزارة المالية واستطلاع رأيها حول القرار الخاص بهذه الحالات والصادر عن وزير المالية بتاريخ 23/3/2020، أصدر المدير العام للأحوال الشخصية العميد الياس الخوري مذكرة بتاريخ 23/7/2020، الى دوائر واقلام النفوس كافة، بوجوب عدم احتساب الفترة الممتدة من 18/10/2019 وحتى تاريخ 30/7/2020 ضمنا، في عداد المهلة المحددة قانونا لاستيفاء الغرامة المالية عن التأخير في التبليغ عن حالات الوفاة، على أن يعمل بهذه المذكرة فور صدورها”.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الاحوال الشخصية حددت المهلة لدفع الغرامة عن التأخير في الابلاغ عن حالات الوفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.