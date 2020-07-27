لبنان | جنبلاط: لإعلان حال طوارئ صارمة وحالة استنفار اعلامية حول خطر الوباء

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وقال جنبلاط في تغريدة عبر “تويتر”: “فليكن التركيز كل التركيز على تجهيز المستشفيات الحكومية فوق كل اعتبار والاستفادة من الكوادر الطبية التي سُرحت وتوظيفها قبل ان تهاجر.

وأضاف: “من جهة أخرى لا بد من اعلان حالة طوارئ صارمة وحالة استنفار اعلامية حول خطر الوباء كون القسم الاكبر من المواطنين نسي او تناسى وجود كورونا”.