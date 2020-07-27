لبنان | جنبلاط: لإعلان حال طوارئ صارمة وحالة استنفار اعلامية حول خطر الوباء

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وقال جنبلاط في تغريدة عبر “تويتر”: “فليكن التركيز كل التركيز على تجهيز المستشفيات الحكومية فوق كل اعتبار والاستفادة من الكوادر الطبية التي سُرحت وتوظيفها قبل ان تهاجر.
وأضاف: “من جهة أخرى لا بد من اعلان حالة طوارئ صارمة وحالة استنفار اعلامية حول خطر الوباء كون القسم الاكبر من المواطنين نسي او تناسى وجود كورونا”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.