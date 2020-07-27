لبنان | عائلة سورية حاولت الفرار من الحجر المنزلي ليلاً فوقعت في قبضة أمن بعلبك

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وأجبرت العائلة المحجور عليها، على إعادة إفراغ الأثاث والحاجيات من سيارة “بيك أب” كانوا بصدد الفرار بها.
وتمكن مكتب أمن الدولة في بعلبك، من إجبار عائلة سورية على التزام الحجر المنزلي، عند محاولتها الهرب ليلا من المبنى المحجور عليه في دورس، لمخالطتها نازحاً سوريا أثبتت الفحوص إصابته بفيروس كورونا،
وقد أجبرت العائلة المحجور عليها، على إعادة إفراغ الأثاث والحاجيات من سيارة “بيك أب” كانوا بصدد الفرار بها، وانتظار نتائج فحوص الـPCR التي من المتوقع صدورها اليوم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.