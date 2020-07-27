لبنان | فهمي يصرّح لجريدة كويتية: إذا اقتضى الأمر اللجوء إلى تدقيق جنائي-مالي في ملف الكهرباء فليكن

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وأضاف:”جلّ ما في الأمر أن مصرف لبنان هو المعني بضخّ الأموال، ومن خلاله يمكن أيضاً معرفة في أي اتجاه ذهبتْ الـ 48 مليار دولار للكهرباء،ذا وإذا اقتضى الأمر اللجوء إلى تدقيق جنائي – مالي في ملف الكهرباء فليكن”.

واعتبر فهمي:””أن الذهاب إلى المنبع (المصرف المركزي) من شأنه كشف ما حصل في الكثير من المؤسسات التي ربما عانت فساداً أو مُنيت بسوء إدارة”.

وأشار وزير الداخلية والبلديات “أن أجواء زيارة اللواء عباس إبراهيم للكويت إيجابية، وثمة حلْحلة في ضوء اتصالاته يمكن أن تضخّ شيئاً من الأوكسجين في واقعنا.”