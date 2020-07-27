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وأضاف:”جلّ ما في الأمر أن مصرف لبنان هو المعني بضخّ الأموال، ومن خلاله يمكن أيضاً معرفة في أي اتجاه ذهبتْ الـ 48 مليار دولار للكهرباء،ذا وإذا اقتضى الأمر اللجوء إلى تدقيق جنائي – مالي في ملف الكهرباء فليكن”.
واعتبر فهمي:””أن الذهاب إلى المنبع (المصرف المركزي) من شأنه كشف ما حصل في الكثير من المؤسسات التي ربما عانت فساداً أو مُنيت بسوء إدارة”.
وأشار وزير الداخلية والبلديات “أن أجواء زيارة اللواء عباس إبراهيم للكويت إيجابية، وثمة حلْحلة في ضوء اتصالاته يمكن أن تضخّ شيئاً من الأوكسجين في واقعنا.”
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | فهمي يصرّح لجريدة كويتية: إذا اقتضى الأمر اللجوء إلى تدقيق جنائي-مالي في ملف الكهرباء فليكن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.