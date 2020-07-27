- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وفي هذا اللإطار كانت قد نشرت بلدية الوزاني بيانا أعلنت فيه بيان باسمها واسم أهالي البلدة، أن رعاة ماشية من أبناء البلدة تعرضوا لـ”اعتداء وقطع طريق واطلاق نار من قبل قوات اليونيفيل العاملة في جنوب الليطاني- الكتيبة الاسبانية”.
وإذ استنكرت البلدية والأهالي “أشد الاستنكار ما تعرض له مواطنيون من أبنائها”، طالبوا “الجهات المختصة بمتابعة الموضوع وتحميل المسؤوليات، وعدم تكرار هذا الأمر مجددا”
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | تيننتي: اليونيفيل فتحت تحقيقا في حادثة الوزاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.