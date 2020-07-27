لبنان | #متى_يستقر_لبنان… تشخيص اللبنانيين للسبب الأساسي لدمار وطنهم

مشدداً على انه” لا جواب عما سنفعل بعد العدوان الاسرائيلي​ على استشهاد علي محسن ولن نغطي اجابات محددة، وحزب الله وصلته رسالة عبر ممثل الأمم المتحدة”…

وبعد كل ما يعانيه لبنان من أزمات على مختلف الاصعدة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، أطلق رواد موقع “تويتر” وسم #متى_يستقر_لبنان، الذي أصبح ترنداً.

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من رواد “تويتر” من كتب “العصابات والمليشيات هي السبب الرئيسي في عدم استقراره وخاصة أذناب ايران” و”لن نستطيع كلبنانيين تقبل فكرة جر لبنان لحكم #حزب_الله المليشياوي… بعدما كان لبنان #رفيق_الحريري الإزدهار والسياحة. أدخلتمونا بمآزق سياسية عربية وإقليمية… والمجتمع الدولي لم يعد يرى دولة بل دويلة ومجموعة مليشيات #متى_يستقر_لبنان”.

” يستقر لبنان بس ينحصر السلاح بإيد الجيش اللبناني وبس، يستقر لبنان بس تنتصر الدولة عالدويلة! #متى_يستقر_لبنان ” و” يعتقد حزب الله أن سقوط لبنان وانهيار منظومته المالية المرتبطة بالدولار من شأنهما أن يشرعا الطريق لاعادة تشكيل لبنان جديد كما يريد، وسبق أن أوضح نصر الله في إطلالة مؤخرا هذا التصور ساعيا إلى تشبيك أزمة لبنان بالأزمات التي تعصف بكامل المحور الإيراني #متى_يستقر_لبنان”.

كما كتب آخرون” عندما يسود حكم القانون فيكون فوق الأشخاص والزعماء والرموز، عندما يستقل القضاء، عند الغاء الطائفية السياسية، عند انشاء مجلس الشيوخ الذي يعود له وحده سلطة التقرير في القضايا المصيرية وأخيرا عندما تصبح الدولة هي الحلقة الأقوى #متى_يستقر_لبنان”، و” لقد أدّت حالة المراوحة الحكومية القائمة على التردّد وغياب القُدرة على اتّخاذ القرارات السياسية والإصلاحية المطلوبة، إلى الإفقار الجماعي للبنانيين، وإلى خفض سقف طموحاتهم لتأمين المأكل والملبس، وما إلى ذلك من الحاجات البديهية للعيش الكريم #متى_يستقر_لبنان “.

الواضح أن لبنان مقبل كما كتب احدهم ” على مزيد من الانقسام على خلفية الاشتباك الإيراني- الأمريكي، وقبل أن يعلن لبنان موقفه الرسمي من السيناريوهات أو المخططات الشيطانية لـ«حزب الله» التي يحضرها للبلاد والعباد لن نعرف الاستقرار، #متى_يستقر_لبنان ” كما رأى آخر انه لا استقرار للبنان الا “عندما نضع مصلحته فوق كل اعتبار على كل المستويات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية”.

كما اعتبر احد رواد “تويتر” ان “لبنان سيستقر عندما نتفق على هوية الوطن، عندما يصبح الولاء للوطن وليس للطائفة، عندما نملك الشجاعة لتسمية الأشياء بأسمائها، فالفاسد لانسميه شاطر، والقاتل لانسميه قبضاي”.

واضح ان غالبية اللبنانيين يرون ان “حزب الله” هو السبب الأساسي لعدم استقرار لبنان، ولا يمكن الخروج من الازمات التي يعاني منها البلد ما دام الحزب متمسكاً بسلاحه وبالحكم مهدداً بشن حروب على الآخرين متى تشاء إيران.