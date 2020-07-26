كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأعلنت أن البلدية ستعقد صباح غد اجتماعا طارئا مع خلية الأزمة “للتأكد من الحالة وإجراء اللازم من فحوصات الpcr للمخالطين”، وستصدر بيانا “تحدد فيه جميع المعطيات في ما يعني هذا الموضوع لاتخاذ الإجراءات اللازمة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية البرجين: لعدم الإختلاط حتى إجراء فحوصات لمخالطي حالة إيجابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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