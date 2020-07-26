كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأوضح فهمي أن حفلات الزفاف سوف تكون ممنوعة، مشيراً الى أن لا اقفال للمطار ولكن هناك نقاش لتخفيض عدد الوافدين، وحتى الآن الإقفال التام للبلد مستبعد ولا حديث عن العودة إلى نظام المفرد والمزدوج. وكشف وجود شخصين فقط دخلا البلد دون إجراء فحص pcr “إحداههما ابنة مسؤول” وتم استدعاؤهما لإجراء الفحص. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | فهمي: “الاعراس ممنوعة” وشخصان دخلا البلد من دون pcr بينهما ابنة مسؤول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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