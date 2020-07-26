لبنان | مستشفى الحريري: 3 وفيات و18 حالة حرجة ولا متعافين جدد

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وأشار إلى عدم تسجيل أية حالة شفاء خلال ال24 ساعة الماضية، وبالتالي استقرار عدد المتعافين داخله منذ البداية حتى تاريخه، عند 259 حالة شفاء.
وأعلن إخراج 4 حالات إيجابية، إلى الحجر المنزلي، خلال ال24 ساعة الماضية، بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا.
وفي المقابل، أعلن ارتفاع عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى إلى 18، بزيادة حالة واحدة عن يوم أمس. كما أعلن تسجيل 3 حالات وفاة.
ودعا من يود معرفة عدد الإصابات على الأراضي اللبنانية كافة، إلى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.
وذكر بأن “مركز الاتصالات الخاص بفيروس كورونا للإستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات، يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية، من خلال الرقم 820830-01 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الWhatsApp 897961-76”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.