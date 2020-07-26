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وجاء في البيان: “نظرا للظرف العصيبة التي تمر بها البلاد جراء الانتشار السريع والدراماتيكي لفيروس كورونا في المناطق اللبنانية كافة، وبعد البيان الصادر عن المستشفيات بأن الوضع الاستشفائي أمام انهيار لعدم قدرتها على استقبال عدد كبير من المرضى.
إضافة إلى النقص بالمعدات اللازمة لمكافحة هذه الجائحة، وبعد البيان التحذيري لوزير الصحة، وبعد التعاون والتنسيق مع سيادة المطران جوزف النفاع وتوجيهاته للكهنة والمؤمنين، وحفاظا على سلامة الجميع، يطلب وبحزم التقيد بالتعليمات التالية في قضاء بشري:
– وضع الكمامات والقفازات الواقية، والتعقيم الدائم.
– التباعد الاجتماعي في كل الأمكنة.
– منع التجمعات في الساحات وعلى الطرقات وأمام المحال.
– منع المطاعم والمقاهي من استقبال أكثر من 50 في المئة من قدرتها الاستيعابية، مع استمرار منع تقديم النراجيل.
– إلزامية وضع الكمامات في السوبرماركت وكل المحال التجارية.
– منع المخيمات الصيفية منعا باتا.
– الالتزام بالتباعد الاجتماعي في القدايس والمناسبات الدينية.
وستضطر آسفة شرطة البلديات والاتحاد، لتسطير محاضر ضبط لكل مخالف لهذه التوجيهات ومستهتر بصحة كبارنا وأطفالنا في القضاء”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | اتحاد بلديات بشري: سنسطر محاضر ضبط للمخالفين بالالتزام بالمعايير الوقائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.