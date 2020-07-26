لبنان | محافظ البقاع أوعز بالتشدد في تطبيق إجراءات الوقاية

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وجرى التأكيد بأنه “تم إعطاء الأوامر إلى القطعات كافة بتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين”.
كما عمم على البلديات الواقعة ضمن نطاق المحافظة، ب”إعادة نشر التوعية حول فيروس كورونا، وتكثيف دوريات الشرطة البلدية، والتشدد في إلزام المواطنين بارتداء الأقنعة – كمامات – وتأمين التباعد الاجتماعي”.
وتمنى على المواطنين “التقيد بالإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية والبلديات، في ما خص فيروس كورونا، حفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم”.
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