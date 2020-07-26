كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وإذ استنكرت البلدية والأهالي “أشد الاستنكار ما تعرض له مواطنيون من أبنائها”، طالبوا “الجهات المختصة بمتابعة الموضوع وتحميل المسؤوليات، وعدم تكرار هذا الأمر مجددا”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية الوزاني: اليونيفيل أطلقت النار على رعاة من البلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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