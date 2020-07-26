لبنان | 3 جرحى بحادث سير على أوتوستراد الجية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك حيث انزلقت السيارة باتجاه الفاصل الحديدي إلى جانب الطريق، مما أدى إلى إصابة: س.ح. مواليد 2002، ه.ح. مواليد 1990، وم.ح. مواليد 1996، وقد جرى إسعافهم من قبل فوج الإنقاذ الشعبي وعناصر الصليب الأحمر ونقلهم إلى مستشفى دلاعة في صيدا. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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