كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقالت في التغريدة: “اسمحوا لي أن أشكركم فردا فردا على اتصالاتكم وكلماتكم المتعاطفة والتي دخلت القلب، فأنا عاجزة عن الشكر، في ظروف كهذه نكتشف مدى الإنسانية والإنتماء والحب للبنان. المطلوب منا جميعا الوقاية والتباعد الإجتماعي. الأمر لا يطالك لوحدك بل يطال كل الناس من حولك. عائلتنا ممتنة” تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | عكر عبر تويتر : عائلتنا بخير وشكرا للمتصلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.