لبنان | لجنة طوارئ القلمون: العدد الكلي للمصابين 18

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت لجنة طوارئ القلمون، في بيان، أن: عدد فحوصات الpcr التي أجريت منذ ظهور أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلدة وحتى الساعة، هو بحدود 400 فحص، تتضمن الفحوصات التي أجرتها اللجنة، وزارة الصحة بالإضافة إلى الفحوصات الفردية، وأن عدد الإصابات الكلي في البلدة هو 16 إصابة من المقيمين و2 من الوافدين. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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