لبنان | حب الله: إهمال الكمامة والتباعد الإجتماعي جريمة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غرد وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله، عبر “تويتر”: “الكورونا مش مزحة. مش عيب التباعد الجسدي. ولا عيب لبس الكمامة. ما بدنا نكون مسؤولين عن إصابة بنت أو ابن أو أم أو أب أو جد أو ست أو اخت أو أخ أو صديقة أو صديق أو زميلة أو زميل. إهمال الكمامة والتباعد الجسدي جريمة بحق أنفسنا وأحبائنا وأبناء وطننا. مسؤوليتك كبيرة، كون واعي البس كمامة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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