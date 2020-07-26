لبنان | 168 اصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل: 168 إصابة بكورونا اليوم بينها 156 إصابة محلية و12 إصابة وافدة كما أعلنت عن 4 حالات وفاة جرّاء كورونا. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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