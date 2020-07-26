كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وجه رئيس أساقفة الفرزل زحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش نداء الى أهالي زحلة، طالبهم فيه “التزام المنازل في هذه الفترة، بعد أن تبين ارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا في زحلة وجوارها أمس واليوم”. ودعا درويش محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة ورئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل المهندس أسعد زغيب الى “إقفال المدينة لفترة معينة ريثما تنجلي الأمور”. وأكد درويش “ضرروة التزام المواطنين بالتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة”، مشددا على “إقفال جميع المؤسسات والمطاعم وقاعات الكنائس وأماكن التجمع في المدينة”، سائلا “مريم العذراء سيدة زحلة والبقاع أن تبسط يديها وتشفي المصابين وتحمي الجميع”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | نداء من المطران درويش الى الزحليين: إلزموا منازلكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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