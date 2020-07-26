لبنان | أوجيرو تقفل مركزها في بئر حسن بعد إصابة أحد الأجراء بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعلنت هيئة أوجيرو إقفال مركزها الرئيسي في بئر حسن لمدة ٧٢ ساعة قابلة للتمديد، وذلك اثر التثبت من إصابة أحد الأجراء بكورونا. وسيخضع كل من اختلط بالمصاب لفحص pcr وسيتم تعقيم المركز وفقاً لتوصيات وزارة الصحة. واشارت الى أنه بإمكان المشتركين تسديد فواتيرهم في مراكز اليسار، المزرعة، رأس بيروت، المريجة، ميناء الحصن أو عبر موقعنا الإلكتروني أو عبر تطبيق myogero. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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