لبنان | بلدية زحلة معلقة وتعنايل: للكف عن التشهير بالناس

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أسفت بلدية زحلة – معلقة وتعنايل في بيان، أن “يتم التعامل مع بعض التطورات الصحية التي ظهرت في جهاز الصليب الأحمر بشكل تشهيري”، وطالبت “بالكف عن البيانات التي لا تتوانى عن إستغلال كل الظروف للتشهير بالناس وخلق بلبلة في مجتمعنا الزحلي”.
وأعلنت أنها “منذ اليوم الأول لظهور جائحة كورونا دأبت على القيام بواجباتها تجاه المواطنين على أكمل وجه لتسيير أمور الناس والإستمرار بخدمتهم، على رغم كل الصعوبات التي فرضتها المرحلة القائمة. وبلدية زحلة ماضية في تأدية هذا الواجب بأحلك الظروف وأفضلها من دون أي تقاعس”.
وأكدت للزحليين أنها “إتخذت وتتخذ كل إجراءات السلامة الوقائية للحفاظ على استمرارية العمل، ولإستقبال المواطنين وخدمتهم، مع الحفاظ على صحتهم وتجنيبهم أي ضرر”.
كذلك أسفت أن “يجري التطرق الى الإجتماع الطارئ الذي عقدته خلية الأزمة يوم الجمعة، كمصدر لإنتشار العدوى وإنتشارها في منطقة المعلقة تحديدا، علما أن الإجتماع مع أهالي المعلقة وفعالياتها للبحث في مشاريع المحلة كان قد جرى يوم الخميس، بينما إجتماع خلية الأزمة يوم الجمعة، وفي الإجتماعين إتخذ جميع الحاضرين كل إجراءات الوقاية من وضع الكمامة والتباعد الإجتماعي”.
وتمنت على كل الزحليين “الإلتزام معها بكل إجراءات السلامة الوقائية، حتى نجتاز هذه المرحلة معا بقوة وصحة” .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.