لبنان | بلدية القلمون: 18 إصابة في البلدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعلنت لجنة طوارئ القلمون ان: عدد الفحوصات التي اجريت منذ ظهور اول حالة كورونا في البلدة و حتى الساعة هو بحدود ٤٠٠ فحص pcr تتضمن الفحوص التي اجرتها لجنة الطوارئ، وزارة الصحة بالاضافة الى الفحوصات الفردية. كما و تعلن اللجنة ان عدد الاصابات الكلي في البلدة هو ١٦ اصابة من المقيمين و اصابتين من الوافدين. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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