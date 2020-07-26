لبنان | مصلحة الليطاني: توقيف صياد يبيع أسماكا ملوثة في البقاع الغربي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، أنه بناء على شكوى مقدمة منها: “وبعد متابعة ورصد من قبل عناصر شعبة المعلومات- مكتب البقاع الغربي، تم اليوم إلقاء القبض على أحد الصيادين- سوري الجنسية- الذي يقوم بصيد الأسماك الملوثة من بحيرة القرعون ومن ثم يقوم ببيعها في منطقة جب جنين”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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