لبنان | بلدية برجا: إصابة أحد المقيمين ووضع خارطة لمخالطيه

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت بلدية برجا، في بيان: تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد لأحد المقيمين، مطمئنة إلى أنها باشرت “على الفور بالإجراءات والتدابير اللازمة، لجهة الحجر، وعزل مكان إقامة المصاب، ووضع خارطة للمخالطين، لاجراء الفحوصات لهم لمنع انتشار الوباء وتطويقه”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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