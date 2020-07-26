لبنان | هذه نتيجة فحص كورونا للنائب ميشال ضاهر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غرّد النائب ميشال ضاهر على حسابه على “تويتر” قائلا: “قمت اليوم باجراء فحص الكورونا انا وجميع افراد العائلة واتت جميعها سلبية.” وأضاف:” أتمنى الشفاء للزميل جورج عقيص ولكل الطاقم في الصليب الاحمر في زحلة متمنيًا عليهم اعادة الفحص لان نتائج مستشفى المعلقة الحكومية اصبحت موضع شك على الاقل بالنسبة لما حصل مع ابنتي والتي اتت نتائجها غير دقيقة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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