لبنان | ادارة مستشفى سبلين نفت خبر نقل أي مريض إليها من بيروت

نفت إدارة مستشفى سبلين الحكومي في بيان، منذ بعض الوقت، “خبر نقل أي مريض مصاب بفيروس كورونا إليها من بيروت أو غيرها”.

وذلك ردا على ما صدر عن دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، التي اشارت في بيان الى انه “على أثر شيوع معلومات عن وجود حالة كورونا في منطقة الطريق الجديدة من دون أن تتدخل أي جهة رسمية بسبب وقوعها في يوم عطلة، بادر محافظ بيروت القاضي مروان عبود الى إعطاء التوجيهات لأجهزة البلدية المختصة للتدخل، حيث تبين أن المصاب هو فلسطيني الجنسية، وقد تم نقله الى مستشفى سبلين الحكومي، في حين تم نقل أفراد عائلته الى مستشفى رفيق الحريري الحكومي وإخضاعهم للإجراءات اللازمة المطبقة في مثل هذه الحالات.