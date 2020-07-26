لبنان | بلدية بيروت: تعقيم مبنى الطريق الجديدة ونقل المصاب الى مستشفى سبلين

صدر عن دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، البيان التالي:

“على أثر شيوع معلومات عن وجود حالة كورونا في منطقة الطريق الجديدة من دون أن تتدخل أي جهة رسمية بسبب وقوعها في يوم عطلة، بادر محافظ بيروت القاضي مروان عبود الى إعطاء التوجيهات لأجهزة البلدية المختصة للتدخل، حيث تبين أن المصاب هو فلسطيني الجنسية، وقد تم نقله الى مستشفى سبلين الحكومي، في حين تم نقل أفراد عائلته الى مستشفى رفيق الحريري الحكومي وإخضاعهم للإجراءات اللازمة المطبقة في مثل هذه الحالات.

كذلك توجهت الفرق المختصة في البلدية لتعقيم المبنى الذي كان يسكنه المصاب، كما أن فوج حرس مدينة بيروت قام بعزل المبنى مانعا الدخول إليه والخروج منه، ولا تزال أجهزة البلدية مستنفرة للقيام بواجبها وتم تسيير دوريات في كل شوارع بيروت للطلب من الأهالي الإلتزام بالإجراءات الوقائية خصوصا لناحية التباعد ووضع كمامات وعدم الاكتظاظ في الأماكن العامة”.

وأبدى محافظ بيروت “استعداد البلدية الدائم لخدمة الأهالي في هذه الظروف الصعبة”.