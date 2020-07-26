كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقالت: “انتشر على مواقع التواصل فيديو لأشخاص يدخنون النرجيلة بمقهى ليلي مخالفين بذلك قرار وزير الداخلية. على الأثر، قامت دورية من فصيلة جونية بتنظيم محضر بحق صاحب المقهى. تؤكد المديرية العامة لقوى الامن بأنها لن تتوانى عن ضبط المخالفات وتنظيم محاضر بحق المخالفين”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بعد انتشار فيديو لأشخاص يدخنون النرجيلة بمقهى ليلي… القوى الأمنية تتحرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.