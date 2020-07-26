لبنان | الصليب الأحمر اللبناني: إصابة 17 مسعفاً في مركز زحلة بفيروس كورونا

وقال، في بيان، أنّه “على إثر حادث انفجار قارورة غاز في منزل في منطقة الكرك – زحلة ليل الثلثاء 21 تموز الجاري، وإصابة شخصين (فتاة وشاب)، فتم نقل الفتاة إلى أحد مستشفيات بيروت بواسطة سيارة إسعاف للصليب الأحمر اللبناني، أما الشاب فإن حالته لم تكن تستدعي نقله بسيارة إسعاف فتم نقله بواسطة سيارة مدنية يقودها ابن عمه وهو في الوقت عينه مسعفاً متطوعاً في الصليب الأحمر اللبناني في مركز زحلة، فأوصله إلى المستشفى في بيروت وتركه وعاد إلى زحلة وقام بزيارة مركز الإسعاف في زحلة.

وقد تبين بعد 3 أيام من إجراء الفحوصات في المستشفى أن ابن عم المسعف الذي نقله مصاب بفيروس كورونا، ولأنه من الممكن أن يكون قد نقل العدوى إلىه فقد قام الصليب الأحمر اللبناني وبحسب إرشادات منظمة الصحة العالمية والبروتوكولات المتبعة عالمياً، وبروتوكولات الصليب الأحمر اللبناني بإجراء فحوص للمسعف ولجميع المسعفين المخالطين يوم الجمعة 24 تموز الجاري.

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ولمزيد من التأكيد تم إعادة الفحص لكافة مسعفي المركز يوم السبت 25 تموز الجاري فتبين إصابة المسعف مع 16 مسعفاً آخر من المركز المذكور، فتم الزامهم الحجر الصحي وسيتم اعادة الفحص خلال وفور إنتهاء مرحلة الحجر. كما سيتم أيضاً تتبع المخالطين وإخضاع عائلات المسعفين المصابين للفحوصات المخبرية للتأكد من عدم إنتقال العدوى اليهم”.

وأكّد الصليب الأحمر اللبناني أنّه “طوال هذه الأزمة يلتزم أعلى درجات الوقاية والحذر من أجل مواصلة تقديم خدماته الحيويّة في جميع أنحاء لبنان بالرغم من المخاطر المترتّبة على ذلك. فمنذ اللحظات الأولى لأزمة كوفيد-19″، وهو “ينفّذ بروتوكولات السلامة، بما في ذلك تعقيم سيارات الإسعاف والتدريب واستخدام معدات الحماية الشخصية، من أجل ضمان سلامة عامّة الناس والمرضى والمتطوّعين والموظّفين. وبفضل ذلك، تمكّن الصليب الأحمر اللبناني منذ 20 شباط وحتى 25 تموز 2020 من نقل 2902 حالة مشتبه فيها أو مؤكدة الإصابة بشكل آمن، فضلًا عن نقل 35884 فحص PCR إلى المختبرات المعتمدة”.

وختم: “بالرغم من الأوضاع الإقتصادية والصحية الصعبة، يستمر الصليب الأحمر اللبناني بتلبية النداءات وتقديم الرعاية الصحية المجانية لكل إنسان اينما كان في لبنان”.