لبنان | عزل مبنى في الطريق الجديدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وقالت عبر “تويتر”: “صدر قرار بعزل المبنى حيث يقطن المصاب، ومنع السكان من الدخول او الخروج منه. وسيتم اجراء فحوصات PCR لجميع المخالطين، كما بدأت اجراءات تعقيم المنطقة بكاملها”.

شكرا لرئيس بلدية العاصمة على توجيه اجهزة البلدية لضبط الوضع، أمنيًا وصحيًا، ولمحافظ بيروت على سرعة تجاوبه.”