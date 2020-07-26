لبنان | عزل مبنى في الطريق الجديدة

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وقالت عبر “تويتر”: “صدر قرار بعزل المبنى حيث يقطن المصاب، ومنع السكان من الدخول او الخروج منه. وسيتم اجراء فحوصات PCR لجميع المخالطين، كما بدأت اجراءات تعقيم المنطقة بكاملها”.
شكرا لرئيس بلدية العاصمة على توجيه اجهزة البلدية لضبط الوضع، أمنيًا وصحيًا، ولمحافظ بيروت على سرعة تجاوبه.”
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.